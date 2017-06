Katy Perry - #OneLoveManchester Behind-The-Scenes

Das Anfang Juni 2017 von Ariana Grande initiierte One Love Manchester Benefiz-Konzert war ein historisches Ereignis. Um Geld für die Opfer des Attentats bei ihrem Konzert im Mai 2017 zu sammeln, veranstaltete die Sängerin zusammen mit vielen weiteren Künstlern ein besonderes Pop-Konzert. Mit dabei waren unter anderem Niall Horan, Miley Cyrus, Justin Bieber, The Black Eyed Peas, Take That und Katy Perry. Letztere veröffentlichte nun ein emotionales Video mit Behind-The-Scenes-Aufnahmen des Tages.

"We're all in this together" - Katy Perry zeigte sich sichtlich berührt

Im Video, das ihr oben sehen könnt, zeigt Katy Perry ihren Fans, wie sie sich auf die große Show vorbereitet - inklusive Soundcheck für "Part Of Me". Außerdem trifft sie backstage jede Menge anwesende Musiker. Ariana umarmt sie beispielsweise ganz fest und bedankt sich für das großartige Konzert. Kurz vor ihrem Auftritt sagt Katy einem Reporter: "Ich bin hier um Liebe zu geben und für die Liebe. Ich liebe Ariana und all die Fans von Musik sind nicht nur Fans eines Künstlers. Wir sitzen alle in einem Boot und deswegen bin ich hier." Die Sängerin zeigt sich sichtlich betroffen und erklärt weiter: "Musik ist magisch. Ich singe jetzt gleich für die ganze Welt. Und ich hoffe, die ganze Welt singt zusammen mit." Besonders berührend war auch ihr Outfit: Unter ihrem weißen Mini-Dress mit Herz-Ausschnitt auf dem Rücken, trug sie ein Shirt mit Fotos aller 22 Opfer des Anschlags.

Katy Perry - Roar live (One Love Manchester)

Katy Perry Album "Witness"

