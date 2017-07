Am 24. Juni 2017 wurde es heiß auf der Pyramid Stage des Glastonbury Festivals: Katy Perry performte in einem hautengen Glitzer-Bodysuit, auf dem ihr ebenfalls glitzerndes derzeitiges Markenzeichen prangt: Das Auge. Oh, und wie sie performte. Jeder Ton saß, mit dem Publikum wurde locker gequatscht und die Band war gleichermaßen stylish wie talentiert. Und egal, ob es sich um geliebte Hits wie "Firework", "California Gurls", "Teenage Dream" oder frische Tracks aus ihrem aktuellen Album "Witness" handelte – ihr zuzusehen machte einfach Spaß. Die Performance fand ihrem krönenden Abschluss mit "Roar" und einem waschechten Stage Dive der Popqueen, den sie charmant mit: "Ich teile gerne meinen Schweiß mit jedem!", kommentierte.

