Swish Swish feat. Nicki Minaj (Lyric Video Starring Gretchen)

"Das Lyric-Video, nachdem keiner gefragt hat, aber das das Internet braucht": So kündigt Katy Perry ihren Clip zu "Swish Swish feat. Nicki Minaj" an. Darin ist nicht etwa Katy selbst der Star, sondern eine 58-jährige brasilianische Sängerin namens Gretchen - und diese Frau hat Feuer! Sie tanzt mit einer Fit Dance-Gruppe in einem gewagten Outfit und mit auffälligem Lippenstift durch das Bild.

Gretchen ist ein Star in Lateinamerika

Wer sich jetzt fragt, woher er diese schrille Frau kennt, hergehört: Gretchen schoss in den frühen achtziger Jahren mit einer Reihe von Hits an die Spitze zahlreicher Charts in Lateinamerika. Zu ihnen zählten unter anderem "Freak Le Boom Boom", "Melô do Piripipi" und "Conga Conga Conga". Aufgrund ihrer provokativen Texte und ihres freimütigen Verhaltens, ist Gretchen Lateinamerikas "Königin von Internet Memes".

"Swish Swish" jetzt zweifach als Remix erhältlich

Neben dem ausgefallenen Video, kommt "Swish Swish" nun auch in neuem Gewand daher - und das gleich doppelt: Das Trio Cheat Codes aus Los Angeles liefert Remix Nummer 1. Matthew Russell, Trevor Dahl und Kevin Ford addierten Break Beat und Dub-Elemente zum Track. Ebenfalls aus L.A. stammt Valentino Khan, der sich für Remix Nummer 2 verantwortlich zeichnet und für ihn tief in die Elektro-Kiste gegriffen hat.

