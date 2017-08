Die diesjährige Gastgeberin Katy Perry erhält bei der Verleihung der MTV Video Music Awards 2017 hochkarätige Verstärkung. Der Musiksender gab die ersten Künstler bekannt, die bei der Show am 27. August 2017 in Inglewood, Kalifornien live auf der Bühne stehen werden. Ihr könnt euch unter anderem auf Performances von Lorde, Miley Cyrus, The Weeknd, Ed Sheeran, Shawn Mendes, Fifth Harmony und THIRTY SECONDS TO MARS freuen. Besonders Shawn Mendes scheint schon ganz aufgeregt zu sein: Er postete nämlich ein Foto von sich in einem Astronauten-Anzug und verkündete so seinen Fans die frohe Botschaft. Der "There's Nothing Holdin' Me Back"- Sänger darf in der Kategorie Best Pop auf eine Mondmann-Trophäe hoffen.

Kendrick Lamar steht mit acht Nominierungen ganz oben auf der Anwärter-Liste, aber auch Katy Perry und The Weeknd haben jeweils fünf Mal die Chance auf einen der begehrten Awards. Diesmal ist es besonders spannend, wer einen mit nach Hause nehmen darf, denn die Preise werden geschlechterneutral vergeben. Das heißt, Frauen und Männer konkurrieren in den Kategorien direkt miteinander. Na, dann drückt mal die Daumen für euren Favoriten.

