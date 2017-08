Einmal mehr ein Musikclip der besonderen Art: Katy Perry präsentiert das offizielle Video zur Single "Swish Swish feat. Nicki Minaj". Es entstand unter Mitwirkung von Regisseur Dave Meyers und zeigt eine Vielzahl bekannter US-Schauspieler und Sportler, wie unter anderem die Coaches Molly Shannon und Terry Crews, Glees Jenna Ushkowitz, Stranger Things' Gaten Matarazzo und Game of Thrones' Hafþór Júlíus "Thor" Björnsson. Auch NBA Basketballspieler Bill Walton und NFL Football-Kommentator Rich Eisen sind mit von der Partie.

"Swish Swish": The Sheeps vs. The Tigers

Diese Besetzung kommt nicht von ungefähr: Das Video zeigt die Rivialität zweier Baskteball-Teams mit den Namen "The Sheeps" und "The Tigers". Katy sehen wir in der Rolle einer Spielerin. Nicki Minaj glänzt in der Pause des Spiels mit einem beeindruckenden Auftritt im futuristischen Latex-Outfit. Wie abgedreht das Match abläuft und wer als Gewinner den Platz verlässt, seht ihr im Video oben. Den Track "Swish Swish" gibt's übrigens auch in Form zweier Remixe. Das Original stammt aus Katys Album "Witness".