Pop-Diva Katy Perry ist immer für einen Spaß zu haben und hat keine Scheu, für ihre Musik ihre Privatsphäre aufzugeben. Das bewies die "Swish Swish"-Sängerin kürzlich, als sie via Social Media ein Video von sich und ihrer Crew und den Trailer ihrer Dokumentation "Katy Perry: Will You Be My Witness?" postete.

Für "Katy Perry: Will You Be My Witness?" gab Katy ihre Privatsphäre auf

Wenn sich die Rhymes eines Rappers um wichtige kulturelle oder weltpolitische Themen drehen, dann nennt man das Consious Rap. Mit "Witness" schuf Katy Perry ein Album, das man aufgrund seiner Gesellschaftskritik durchaus als Conscious Pop bezeichnen könnte. Völlig klar, dass Katy nicht still zuhause saß, als der Longplayer am 9. Juni 2017 veröffentlicht wurde. Stattdessen startete die Sängerin ein unglaubliches Projekt: Vier Tage lang ließ sie sich rund um die Uhr in einem Haus filmen und traf unter Anderem Stars, Fans, Künstler und Aktivisten. Übertragen wurde das Ganze als Livestream via YouTube. Am 4. Oktober 2017 veröffentlicht Katy ein spannendes Behind The Scenes zu ihrem Projekt als YouTube Red Original Movie.

Aufwärmen für die Witness-Tour: Katy und ihre Crew im Vergnügungspark

Unmittelbar vor einer Tour verbringen Künstler meist ihre verbleibende Zeit mit Proben. Nicht so bei Katy Perry - die schnappte sich ihre Crew und machte zwei Tage vor ihrer Tourauftakt-Show in Montréal Stopp in einem Vergnügungspark. Was Katy und ihre Entourage wohl anstellen werden, wenn sie im Mai und Juni 2018 nach Deutschland kommen um Konzerte in Berlin und Köln zu performen? Wir dürfen gespannt sein. Wir haben die deutschen Tourdates für euch nochmal im Überblick:

23. Mai 2018 Köln, LANXESS Arena

06. Juni 2018 Berlin, Mercedes-Benz Arena

▶ Mehr Fotos von Katy Perrys "Witness"-Tour ansehen

▶ Mehr Videos von Katy Perry ansehen

Katy Perry Album "Witness"

▶ bei iTunes

▶ bei Amazon

▶ bei Apple Music

▶ bei Google Play

▶ bei Saturn

▶ bei Media Markt