Dürfen wir vorstellen: Kayef, der eigentlich Kai Fichtner heißt, gehört mit über 60 Millionen Videoaufrufen, 450.000 YouTube-Abonnenten, 545.000 Instagram und 307.000 Twitter Follower sowie 290.000 Facebook-Fans zu den populärsten deutschsprachigen Nachwuchsmusikern im Netz. Mit der Single "Wir sind okay" veröffentlicht er nun den Vorboten zu seinem dritten Album.

Vom Morgen danach: Kayef mit "Wir sind okay"

Für den Song hat Kayef mit dem Produzenten, Remixer und Songwriter Lindgren zusammengearbeitet, der bereits schon mit Künstlern wie Aaron Carter, Alle Farben oder Adesse kooperiert hat. "Wir sind Okay" ist in Berlin entstanden und beschreibt den Morgen nach einer verrückten Nacht, die man kaum schöner als in der bunten Hauptstadt erleben kann. Die Frage "Was ging gestern eigentlich ab?" wird vom Blick in den Spiegel beantwortet: "Mal wieder dacht' ich, ich wär ganz krass. Mein Spiegel sieht das etwas anders.." erzählt Kayef vom Eindruck auf sich selbst am "Morgen danach". Denn ja, es ging ziemlich ab, es war laut und wild. Und trotzdem gibts kein lamentieren, denn "Wir sind okay".

Kayef Song "Wir sind okay"

