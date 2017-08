Kayef veröffentlicht heute seine aktuelle Single "Wir sind okay" in einer akustischen Version. Nur vom Keyboard und Streichern begleitet erzählt der mit seinem Youtube-Channel KayefTV bekannt gewordene Musiker von dem Morgen nach einer durchfeierten Nacht. Auch in dieser reduzierten Form überzeugt der in Zusammenarbeit von Kayef und dem Produzenten, Remixer und Songwriter Lindgren entstandene Popsong mit positiven Vibes: "Kratzer am Lack, aber ey, wir sind okay!"

