Die Dringlichkeit hat es vorangetrieben: Kendrick Lamar postete via Instagram ein vielversprechendes Bild mit der römischen Ziffer "IV". Der mysteriöse Post verschwand nach nur 24 Stunden wieder. Dennoch lässt das Bild des US-Rappers prompt die Assoziation eines vierten Studio-Albums zu. Wir verraten euch, was dahintersteckt.

Nur ein Track oder doch mehr: Was hinter Kendrick Lamars "IV" stehen könnte

Im März 2017 gab der Rapper aus Compton dem T Magazine ein Interview. Dort verriet Kendrick Lamar bereits, dass er fleißig im Studio arbeite. Jetzt scheint die Zeit reif: "IV" stand auf dem einzigen Post des Rappers bei Instagram. Ein potenzielles neues Werk wäre nach seinem Erfolgsalbum "To Pimp a Butterfly" die Nummer vier in seiner Longplayer-Chronologie – ganz der Ziffer des Posts entsprechend. Kendrick betonte bereits, dass die Welt wieder musikalischen Input braucht: "Es ist dringend", sagte er und bestätigte bereits die Arbeit an neuem Material. Der Rapper beschäftigt sich mit der Welt und die Welt mit ihm. Denn nach seiner Bestätigung als Act des Coachella-Festivals in Kalifornien sind Mutmaßungen über ein neues Album mehr als angebracht. Vorerst erschien am 24. März 2017 der Track "The Heart Part 4". Ob da noch mehr kommt? Wir halten euch selbstverständlich auf dem Laufenden.