Kendrick ist zurück am Mic: Nach seinem mysteriösen Instagram-Post präsentiert der US-Rapper einen neuen Track. "The Heart Part 4" heißt das gute Stück und reiht sich nach fünf Jahren in Kendrick Lamars "Heart"-Reihe ein. Ihr könnt den Track jetzt in voller Länge hören.

Knapp ein Jahr haben wir seit seiner Playlist "untitled unmastered." gewartet. Jetzt meldet sich Kendrick Lamar zurück und das mit ordentlich Schwung: Der Rapper postete via Facebook einen neuen Track. Auf the "The Heart Part 4" gibt es Kendrick-Parts und die ein oder andere politische Kritik an US-Präsident Donald Trump zu hören. Nach seinem Post auf Instagram, das ein Bild mit der römischen Ziffer "IV" zeigte, deutete sich schon an, dass Kendrick was im Schilde führt.

7. April: Was führt Kendrick Lamar im Schilde?

Der Post ist weg, dafür aber das Geheimnis gelüftet. Und wer genau hinhört, findet auch in den Lyrics die vielversprechenden Worte, die ein bevorstehendes Album vermuten lassen: "Ihr wisst das es an der Zeit ist. Das hier ist für immer. Ihr alle habt Zeit bis zum 7. April." Was Kendrick damit andeutet, lässt viele Vermutungen zu: Wir halten euch auf dem Laufenden, aber versorgen euch schon jetzt mit "The Heart Part 4".

Kendrick Lamar "The Heart Part 4"

