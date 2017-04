Er holt sich den Rap-Thron zurück: Kendrick Lamar überraschte am 24. März 2017 die Hip-Hop-Welt mit "The Heart Part 4". Der einflussreiche MC will mehr und bekommt es auch: Jetzt veröffentlicht er einen zweiten Track. Wir haben das Video und die neue Single "HUMBLE." für euch.

Der 29-jährige MC aus Compton macht ernst: Jetzt veröffentlicht Kendrick Lamar einen zweiten Track und setzt uns gleich noch im Video zu "HUMBLE." die visuelle Krone auf. Mit ultraminimalistischen Sounds aber tiefen Bass kommt der Song daher. Ein Piano, seichtere Beats und ein Video mit Kendrick im heiligen Talar, eine Amtstracht, die normaler Weise Priester tragen. Und dabei geht es in dem Song ganz klar darum, sich auch mal in Bescheidenheit zu üben."Wenn das hier fertig ist, bin ich immer noch der größte", lobt sich Kendrick aber erstmal selbst. Aber ehrlich gesagt, darf er das auch. Denn "HUMBLE." überzeugt mal wieder auf voller Rap-Linie und steht euch jetzt im Stream zur Verfügung.

Großer Beistand: Der Producer Mike WiLL Made-It und Video-Erfolg von Dave Myers

Produziert hat das gute Stück Mike WiLL Made-It, der erst kürzlich mit seinem eigenen Album "Ransom 2" für Wirbel sorgte. Das Video, das ihr oben seht, thematisiert gekonnt brisante Themen wie Religion und das Leben in der Stadt. Verantwortlich für den Clip ist Dave Myers. Wir verneigen uns erneut demütig vor dem Clip und Rap-Helden Kendrick und warten gespannt auf mehr.

Kendricks Track "HUMBLE." im Stream