Es steht fest: Kendrick Lamars neues Album heißt "Damn." und präsentiert sich mit einem zweiseitigen Cover-Artwork, das Mister Lamar mit böser Miene zeigt. Dabei spielt er ein hochkarätig gutes Spiel: Wie die Tracklist verrät, holte sich der Rapper die Rock-Legenden von U2 im Song "XXX" und R'n'B Queen Rihanna im Song "Loyality" als Featuring-Gäste dazu. Auf "Damn." erwarten euch 14 Tracks, dessen Titel ihr jetzt schon vorgelegt bekommt:

Blood DNA Yah Element Feel Loyalty feat. Rihanna Pride Humble Lust Love XXX feat. U2 Fear God Duckworth

Das Album von "Humble."-Rapper Lamar wird am Freitag, den 14. April 2017 veröffentlicht. Kendrick ließ bereits verlauten, dass er sich musikalisch wie textlich darauf konzentriert habe, seine Wurzeln in Compton zu thematisieren. Dabei wolle er auch jene Menschen in den Fokus rücken, die nicht über Ruhm und Reichtum verfügen, wie es ihm selbst seit seiner Erfolgsgeschichte mit dem Album "To Pimp A Butterfly" vergönnt war. Kendrick Lamar ist seither dafür bekannt, brisante Themen in seinen Tracks anzusprechen: Sei es Politik, Gewalt, Krieg oder Rassismus – Kendrick bringt die Dinge auf den Punkt und gilt berechtigter Weise als missionarischer und innovativster Kopf der gegenwärtigen Hip-Hop-Szene. Ihr könnt das Album "Damn." bereits bei iTunes vorbestellen.

"Damn." von Kendrick Lamar vorbestellen

