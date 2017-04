DNA. (official Video)

Wenn US-Rapper Kendrick Lamar ein neues Album veröffentlicht, hält die Musikwelt den Atem an. Wir hatten nur wenige Tage Zeit, sein neues großartiges Werk "DAMN." zu verarbeiten, welches am Karfreitag (14. April 2017) auf den Markt kam, schon präsentiert uns King Kendrick ein neues beeindruckendes Video zu "DNA." Regie führten Nabil und The Little Homies (Pseudonym für Kendrick und seinen Manager), während der amerikanische Schauspieler Don Cheadle (Boogie Nights, Hotel Ruanda) neben Kendrick Lamar eine Hauptrolle im Video übernimmt.

Das Video beginnt provokant, mit Don Cheadle als Polizei-Detektiv, der den in Fesseln liegenden Lamar verhört. Dabei macht sich Don über die zwei Vornamen des Rappers lustig und weist auf die für ihn wahre Bedeutung von "DNA." hin. Als der Polizist den Lügendetektor einschaltet, schickt dieser einen Stromschlag durch seinen Körper, und es scheint, als wäre er plötzlich von Lamars Song besessen. Er beherrscht den Text und rappt ihn überzeugend runter, dabei bekommt man den Eindruck, als ob Cheadle die Bewegungen von Lamar gut einstudiert hat, denn er kopiert diese wahnsinnig gut.

Doch in der Mitte des Videos ändert sich nicht nur der Sound, auch der Clip bekommt noch einige verrückte Wendungen. Was genau passiert, wollen wir euch nicht schon vorab verraten. Seht euch das Video selbst an und findet heraus, was noch alles geschieht und ob Kendrick es schafft, frei zu kommen. So viel sei gesagt: Das Ende des Songs ist anders als das der Albumversion. Kendrick Lamar zeigt wieder einmal seine Qualität als Rap-Chamäleon. Auf seinem aktuellen Album präsentiert er originelle Flow-Innovationen, sein Stimmeinsatz ist immer pointiert.

