"ELEMENT." (Video)

Meister Kendrick Lamar legt nach: Auf die Videos zu "HUMBLE." und "DNA." folgt nun ein weiterer künstlerischer Dreieinhalbminüter zum Track "ELEMENT.". Wie bereits seine Vorgänger stammt der Song aus seinem Album "DAMN." Regisseure des Clips sind wieder einmal Jonas Lindstroem and The Little Homies. Hinter letzteren stecken Kendrick und Dave Free, Producer des Labels Top Dawg Entertainment. Und auch was die Besetzung anbelangt, bleibt der Rapper aus Compton gerade seinem Konzept treu: Schauspieler Don Cheadle, der bereits in "DNA." zu sehen war, ist wieder mit dabei.

Kendrick Lamar Album "DAMN."

