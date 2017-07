Am 27. August 2017 wird erneut einer der begehrtesten Preise der Musik-Branche verliehen: Die MTV Video Music Awards 2017. Nun wurden die Nominierten bekannt gegeben.

Kendrick Lamar - "HUMBLE." (official Video)

Insgesamt steht Kendrick Lamar mit acht Nominierungen ganz oben auf der Anwärter-Liste. Sein von Dave Myers produzierter Clip zum Track "HUMBLE." ist in den Königsdisziplinen "Video Of The Year" und "Artist Of The Year" norminiert. In denselben Kategorien geht er mit R'n'B-"Starboy" The Weeknd ins Rennen. Er steht mit seinem Track "Reminder" ebenfalls fünf Mal auf der Nominierten-Liste.

The Weeknd - "Reminder" (official Video)

Eine Hand voll Kategorien dominiert außerdem Katy Perry mit dem Video zu "Chained To The Rhythm", dem Migos-Feature "Bon Appétit" und ihrem Song "Feels", den sie mit Calvin Harris, Pharrell Williams und Big Sean aufgenommen hat. Alessia Cara freut sich über vier Nominierungen und Rihanna steht mit ihrem DJ-Khaled-Kollabo-Track "Wild Thoughts" auf der Liste. Lorde und Ariana Grande dürfen ebenfalls auf Auszeichnungen hoffen.

Katy Perry - "Chained To The Rhythm" (official Video)

Auch Julia Michaels könnte einen Award als "Best New Artist" nach Hause tragen. Sie veröffentlichte erst kürzlich ihr Video zu "Uh Huh". Weitere glückliche Nominierte sind außerdem die Indie-Rock-Band Imagine Dragons mit ihrem Video zu "Thunder" und Sängerin Halsey, die gleich in zwei Kategorien hoffen darf.

Imagine Dragons - "Thunder" (official Video)

Die MTV Video-Music Awards gelten als weltweit wichtigste Auszeichnung für Musik-Videos: Wer am 27. August 2017 die begehrten Preise sein Eignen nennen darf, entscheidet sich in Los Angeles. Wir werden euch dann selbstverständlich informieren. Bis dahin bekommt ihr auf der Seite des Musik-Senders MTV die Liste aller Nominierten der VMAs 2017. Dort gibt es die Show auch für uns zum Mitverfolgen: MTV liefert euch den Livestream ab 2:00 Uhr morgens deutscher Zeit am Montag, den 28. August 2017.

▶ Hier geht's zur Liste aller Nominierten der VMAs 2017