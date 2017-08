LOYALTY. feat. Rihanna (Official Video)

Kendrick Lamar brachte am 14. April 2017 sein viertes Album "DAMN." auf den Markt und veröffentlichte daraus bereits die Tracks "HUMBLE.", "DNA." und "ELEMENT." inklusive zugehörigen Visualisierungen. Nun folgt der nächste Kracher namens "LOYALTY.", der in Kooperation mit Rihanna entstanden ist. Der Song kommt mit Einflüssen aus Pop, Funk und Rap. Produziert wurde er unter anderem vom Grammy-nominierten Rapper und Produzenten Terrace Martin.

"LOYALTY."-Video: Rihanna baumelt vom Hochhaus

Das Video zur Single wurde in L.A. gedreht und entstand unter Mitwirkung von The Little Homies und Dave Meyers. Letzterer hatte auch schon bei "HUMBLE." seine Finger im Spiel. Im Clip ist jede Menge los: Wir sehen Treibsand-ähnlichen Asphalt. Wir sehen Haie, die durch diesen Asphalt schwimmen. Und vor allem sehen wir Rihanna, die ihre Loyalität unter Beweis stellt. Unter anderem lässt sie sich furchtlos von einem Hochhaus hängen, während Kendrick sie mit nur einer Hand hält. Auch einen Autounfall übersteht das Duo lächelnd ohne weitere Schäden. Die beiden würden wohl alles für einander tun - das nennen wir mal wahre Loyalität.

