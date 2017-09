Der Swag is back und zwar im Doppelpack: Rich The Kid holt sich kolossale Unterstützung von Kendrick Lamar. Der "HUMBLE."-Rapper ist auf seinem neuen Track "New Freezer" zu hören. Rich The Kid darf sich glücklich schätzen: Er kommt ursprünglich aus Queens und hörte in seinen jungen Skater-Jahren der frühen 2000er auch Kendricks damalige Helden: Nas, Jay-Z and Notorious B.I.G. Dann zog es den jungen Rich in die Riege der Atlanta-Rapper und recht schnell entwickelte er sich zu einem renommierten Hip-Hop-Head der Ostküste. So kam es auch, dass Kendrick Lamar seine Ohren spitzte und nach der intensiven Zeit seines sagenhaften Longplayers "DAMN." einen Anruf bei Rich machte. Kendrick ist ein seltener und mehr als beliebter Feature-Gast – umso grandioser ist sein Part in der Single "New Freezer", die ihr ab sofort in voller Länge bekommt.

Rich The Kid Single feat. Kendrick Lamar "New Freezer"