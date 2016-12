Outside (Video)

Unvergessliche Live-Aufnahmen von Catfish And The Bottlemen

Was für Bilder: Catfish And The Bottlemen zeigen das neue Video zu ihrem Song "Outside", der aus dem Album "The Ride" stammt und schaffen damit eine mitreißende Flut von grandiosen Aufnahmen. Diese entstanden bei einem Auftritt der Gruppe im Castlefield Bowl in Manchester. Die Begeisterung des Publikums, das die Indie-Rock-Hymne gebührend abfeiert, ist förmlich spürbar und macht Lust auf Konzerte, Festivals und tolle Live-Momente.

Sorry (Video)

Ganz große Gefühle mit Kensington

Mit "Sorry" zeigen uns auch Kensington neue Bilder. Die niederländische Band schlägt in dem Track nachdenkliche Töne an und zeigt sich von einer emotionalen Seite. Im Video finden sich die Bandmitglieder in einem menschenleeren Saal wieder und verschwimmen dabei mit ihrer Umgebung, passend zu den tiefgründigen Lyrics des Songs: "You will forget and all there's left will be a faded memory, a dream you woke up from."

Tescoland (Live)

Experimentell und mitreißend - so zeigt sich Jamie T

Auch Jamie T fängt in seinem Video zu "Tescoland" tolle Live-Momente ein. Der Brite präsentiert mit dem Song vom Album "Trick" seinen experimentellen Indie-Rock, zu dem die wilden Aufnahmen aus diversen Konzert-Locations, den Straßen der Großstadt und dem verrückten Leben Jamie Ts nicht besser passen könnten.

