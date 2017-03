Egal wo wir sind, egal was passiert: Wir haben unser Smartphone meistens in der Hand. Die niederländische Band Kensington nahm diese eigentlich erschreckende Erkenntnis wahr und machte sie zum Thema ihres neuen Videos zum Song "Bridges", das ihr oben im Player in voller Länge sehen könnt. Der Track ist auch auf ihrem aktuellen Album "Control" enthalten, das digital bereits erhältlich ist und am 7. April 2017 als CD erscheint.

"Bridges": Seht jetzt das sozialkritische Video in voller Länge

Das Video spiegelt die Realität: Zwischen digitaler Welt und realem Leben scheinen die Grenzen zu verschwimmen. Im "Bridges"-Clip zeigt sich der graue und eintönige Alltag von Menschen, die ohne ihre Smartphones nicht mehr existieren können. Ob beim Konzert, in der Bahn oder im Gespräch mit Menschen sehen wir die Protagonisten im Bann ihres digitalen Begleiters. Wie die Geschichte ausgeht, seht ihr oben.

Kensington Album "Control"

▶ bei iTunes

▶ bei Apple Music

▶ bei Amazon

▶ Mehr Videos von Kensington ansehen