Das Städtchen Heide zwischen Hamburg und Husum: Zwei Zuglinien, ein Autobahnanschluss, vier Busverbindungen und ein winziger Regionalflughafen. Größer muss das Tor zur weiten Welt gar nicht sein, wenn es nach Kerstin Ott geht. Keine grellen Neon-Reklamen, dafür der unverstellte Blick auf die Sterne. Und auf das, was wichtig ist im Leben. Ende letzten Jahres avancierte die schleswig-holsteinische Sängerin und Songschreiberin mit ihrem Platin-veredelten Hit "Die immer lacht" über Nacht zum Shootingstar innerhalb der deutschsprachigen Musiklandschaft. Im Anschluss lieferte sie mit ihrer augenzwinkernden "Scheissmelodie" einen der beliebtesten Sommerhits 2016 ab. Nun veröffentlicht Kerstin ihre neue Single "Kleine Rakete" und schmeißt damit die Triebwerke für ihr am 2. Dezember erscheinendes Debütalbum "Herzbewohner" an!

Mit "Kleine Rakete" aufbrechen und neue Dinge erleben

Unterstützt von Produzent Thorsten Brötzmann (Helene Fischer, Christina Stürmer, Lena, Amy Macdonald) verbindet Kerstin Ott auf ihrem Debütalbum "Herzbewohner" eingängige House-Sounds und treibende Club-Beats mit einer entspannten Akustikgitarre und ihren markanten, deutschsprachigen Vocals zu einer eigenständigen Stilrichtung zwischen Pop, Dance, Folk und Schlager, wie sie auch mit der Single "Kleine Rakete" demonstriert. "In dem Song geht es um mein Herz als kleine Rakete, die sich von Zeit zu Zeit meldet und mir mitteilt, dass wir aufbrechen und neue Dinge erleben müssen. Genauso versuche ich, mein Leben zu leben: Indem ich meinem Bauchgefühl folge und dabei das niederschreibe, was in mir vorgeht."

Kerstin Ott auf Tour durch Deutschland, Österreich und die Schweiz

Momentan ist Kerstin Ott auf Tour durch deutsche, österreichische und Schweizer Clubs unterwegs. Im kommenden Frühjahr und Sommer wird die norddeutsche Sängerin dann auch live auf zahlreichen wichtigen Festivals zu erleben sein. Seht hier alle Tourdaten im Überblick.

Kerstin Ott Single "Kleine Rakete"

