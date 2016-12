Vor einer Woche gab Kerstin Ott bekannt, dass ihr Debütalbum "Herzbewohner" am 2. Dezember erscheint. Zeitgleich veröffentlichte sie die Single "Kleine Rakete" als einen Vorboten aus diesem Album. Heute erscheint das offizielle Video zum Track.

Das Video "Kleine Rakete": Ein kleines Mädchen erfüllt sich seinen Traum und hebt ab

Ein kleines Mädchen wird in dem Video "Kleine Rakete" von älteren, pubertierenden Kids schikaniert. Sie lässt sich jedoch nicht von der Schikane abhalten und geht ihrem Vorhaben nach, eine Rakete zu bauen. Sie besorgt sich Materialien von einem älteren Herrn. Mithilfe ihrer Freunde bauen sie eine Rakete im Hinterhof ihres Zuhauses. Am Ende des Videos sehen wir das Mädchen in der Rakete sitzen und wie diese abhebt. Kerstin Ott sagt über den Song: "In dem Song geht es um mein Herz als kleine Rakete, die sich von Zeit zu Zeit meldet und mir mitteilt, dass wir aufbrechen und neue Dinge erleben müssen." So verliert das Mädchen in dem Video auch nicht das Ziel aus den Augen, sondern hört auf sein Herz und bricht zu neuen Taten auf.