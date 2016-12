Für die norddeutsche Musikerin Kerstin Ott war 2016 ohne Zweifel ein bedeutendes Jahr - dem sie nun mit der Veröffentlichung ihres ersten Albums die Krone aufsetzt: Am 2. Dezember 2016 erscheint ihr Debüt "Herzbewohner", auf dem sie eingängige House-Sounds, treibende Club-Beats, eine entspannte Akustikgitarre und ihre markanten, deutschsprachigen Vocals zu 14 Liedern formt.

Das Album "Herzbewohner": Inklusive den Singles "Die immer lacht", "Scheißmelodie" und "Kleine Rakete"

Kerstin Otts bisher veröffentlichte Singles - namentlich der Platin-veredelte Hit "Die immer lacht", das augenzwinkernde "Scheißmelodie" und der neueste Streich "Kleine Rakete" - sind klar in einer eigenständigen Stilrichtung zwischen Pop, Dance, Folk und Schlager angesiedelt. Das kommt gut an - wie YouTube-Klicks in Millionenhöhe beweisen - und kann hier in Albumlänge bestellt werden:

Kerstin Ott Album "Herzbewohner"

