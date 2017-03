Kerstin Ott ist für den Deutschen Musikpreis ECHO gleich dreifach nominiert. Drückt die Daumen für Kerstin Ott, wenn die Entscheidungen fallen in den Kategorien "Newcomer National", "Künstlerin Pop National" und zusammen mit Stereoact und dem Song "Die immer lacht" für "Hit des Jahres".

Der ECHO 2017 findet am 6. April in der Messe Berlin statt. In diesem Jahr führen Sascha und Xavier Naidoo als Gastgeber durch die Preisverleihung mit großem Showprogramm. Die TV-Ausstrahlung seht ihr am nächsten Tag, am 7. April auf VOX. In Echtzeit erlebt ihr den ECHO 2017 am intensivsten ganz nah dran, live und vor Ort. Sichert euch euren Eintritt beim ECHO 2017 Kartenvorverkauf.