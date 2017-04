Den Song "Die immer lacht" schrieb Kerstin Ott vor über 15 Jahren für eine gute Freundin. Im vergangenen Jahr wurde das Lied im Stereoact-Remix zum erfolgreichsten, deutschsprachigen Song 2016. 15 Jahre später hat Kerstin nun selbst viele gute Gründe, die zu sein, die immer lacht: Ihr Erfolgshit wurde mittlerweile mit Doppel-Platin ausgezeichnet und das dazugehörige Musikvideo wurde über 95 Millionen Mal auf YouTube angeklickt. Eine Erfolgsbilanz, die sich nicht viele auf die Fahne schreiben können.

Gold für "Herzbewohner" und drei ECHO-Nominierungen für Kerstin Ott

Nicht nur die Erfolge des ersten Hits ziehen ihre Kreise, auch das aktuelle Album "Herzbewohner" beschert Kerstin Ott immer wieder neue Freuden. Nach 17 Wochen in den Offiziellen Deutschen Album-Charts wird der Longplayer nun mit Gold für über 100.000 verkaufte Einheiten ausgezeichnet. Die erste Single "Scheissmelodie" zählte ebenfalls zu den beliebtesten Sommer-Hits 2016. Das erkannten auch die Vertreter des "Deutschen Musikautoren Preises", denn diese Auszeichnung hat Kerstin nun in der Kategorie "Erfolgreichstes Werk 2016" in Berlin entgegengenommen. Außerdem ist Kerstin für den ECHO 2017 in drei Kategorien nominiert. Wir gratulieren und drücken weiterhin die Daumen!