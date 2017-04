Nach all den positiven Nachrichten über Kerstin Ott in der letzten Zeit setzt sie nun noch einen drauf: Zwischen April und November 2017 könnt ihr die Frohnatur auf sage und schreibe 26 verschiedenen Konzerten und Festivals live sehen. Freut euch auf Hits wie "Scheissmelodie", "Die immer lacht" und weitere tolle Gute-Laune-Songs!

Kerstin Ott Konzert- & Festivaltermine 2017

08.04.2017 Leipzig, Arena

09.04.2017 Halberstadt, Festival

13.04.2017 Rostock, MOYA Club

16.04.2017 Obertauern, Gamsleiten Kriterium

29.04.2017 Prenzlau, Uckerseehalle

06.05.2017 Bad Segeberg, Freilichtbühne Kalkbergarena

12.05.2017 Friedberg, Friedberger See

20.05.2017 Rostock, Ostseestadion

27.05.2017 Chemnitz, Chemnitz Center

03.06.2017 Waren an der Müritz, Messe

04.06.2017 Ferdinandshof, Freiluftnacht

16.06.2017 Templin, MKC Seebühne Open Air

17.06.2017 Berlin, Waldbühne

15.07.2017 Werder/Havel, Stadtjubliäum

21.07.2017 Sangerhausen, Rosenarena

04.08.2017 Ueckermünde, Strandfest

26.08.2017 Angermünde, Strandbad Wolletzsee

03.09.2017 Langeneß, Kultur auf den Halligen

05.-09.09.2017 Mein Schiff 3 – „Schallwellen“ Festival auf See

06.10.2017 Berlin, Müggelturm

14.10.2017 Uelzen, Jabelmannhalle

28.10.2017 Isselburg, Bürgerhalle

04.11.2017 Demmin, Friesenhalle

18.11.2017 Berlin, Mercedes Benz Arena

25.11.2017 Castrop-Rauxel, Europahalle

25.11.2017 Frankfurt am Main, Festhalle