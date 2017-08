Kerstin Ott ist ein Original von der Nordseeküste. Eine waschechte Vollblutmusikerin mit Leib und Seele, die nicht den geringsten Wert auf eine aufwändige Showproduktion, bekannte Special Guest-Features oder eine glamouröse Bühnengarderobe legt. Stattdessen präsentiert sie sich, wie sie ist und lässt in bequemen Jeans und T-Shirt lieber die Musik für sich sprechen.

Jetzt veröffentlicht sie mit ihrer Single "Lebe laut" einen neuen Song, der auf dem am 25. August 2017 erscheinenen Album "Herzbewohner – Gold Edition" zu finden sein wird. Kerstin Otts Debütalbum "Herzbewohner" stieg auf Platz 4 der deutschen Charts einstieg und wurde bereits mit Gold ausgezeichnet.

Kerstin Ott hat bereits jetzt eine beeindruckende Erfolgsgeschichte vorzuweisen

Ihre Debütsingle "Die immer lacht" wurde offiziell zum erfolgreichsten Werk des Jahres 2016 erklärt und mit dem Deutschen Musikautorenpreis ausgezeichnet. Sowohl in den deutschen als auch in den österreichischen Charts kletterte der Song bis auf Platz 2 der Hitliste und hielt sich mehrere Monate lang in den Top 10. Auch bei YouTube wurde "Die immer lacht" bereits über 100 Millionen mal angeklickt und Kerstin Ott erhielt für ihren Hit Doppel-Platin in Deutschland sowie Platin in Österreich.

Auch ihre Single "Scheissmelodie", die im August 2016 erschien, setzte sich schnell als Sommerhit durch und konnte bisher fast 33 Millionen YouTube-Klicks generieren. Neben drei ECHO-Nominierungen folgte im April 2017 die dritte Singleauskopplung "Herzbewohner". Nun dürfen sich ihre Fans auf fünf neue Songs freuen, wenn im August die Gold Edition vom Album "Herzbewohner" erscheint.

Kerstin Ott "Lebe laut"

▶ Bei Amazon

▶ Bei iTunes

▶ Bei Apple Music

▶ Bei Spotify

▶ Bei Google Play

▶ Bei Deezer