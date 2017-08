Wer kennt ihn nicht? Den grauen Alltag zwischen Zeitdruck, Pflichterfüllung und Tristesse. Mit ihrem Song "Lebe laut" erinnert Kerstin Ott an den Gegenentwurf eines mutigen, bunten Lebensstils, in dem den individuellen Bedürfnissen und Wünschen Rechnung getragen wird. Kerstin Ott fordert euch auf, das Projekt eurer Selbstverwirklichung am besten noch heute in die Hand zu nehmen.



"Lebe laut" ist der erste Song auf der neuen Gold Edition des Albums "Herzbewohner", die am 25. August erscheint. Als Download und Stream ist der Song bereits jetzt zu haben.

Kerstin Ott "Lebe laut"

▶ Bei Amazon

▶ Bei iTunes

▶ Bei Apple Music

▶ Bei Spotify

▶ Bei Google Play

▶ Bei Deezer