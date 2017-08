Jetzt gibt es da Album "Herzbewohner" von Kerstin Ott in einer Neuauflage, die es in sich hat. "Herzbewohner (Gold-Edition)" kommt mit fünf bisher unveröffntlichten Songs. Darunter ist auch Kerstin Otts neuester Hit Lebe laut", ein Song mit dem sie euch Mut machen möchte, öfter mal auf positive Art verrückt zu sein und aus dem Alltagstrott auszubrechen. Der Songtext ist absolut authentisch, Kertin Ott weiß aus eigener Erfahrung genau, worüber sie singt. Die ehemalige DJane sang als Kind schon im Chor von Liedermacher Rolf Zuckowski. Nach einer Lehre arbeitete als als Malerin, bis sie zu ihrer großen Leidenschaft, dem Traum Musik zu machen, zurückkehrte. Das Ergebnis hört ihr ab jetzt am besten auf Gold-Edition ihres Albums "Herzbewohner".

