Hinter Kidz’n Hits verbergen sich drei junge talentierte Mädchen im Alter von 13-14 Jahren, die internationale Hits mit neu verfassten deutschen Texten nachsingen und deutsche Chartbreaker mit Originaltext. Jellina, Marla und Analea stehen für perfekten Partyspaß für die ganze Familie. Sie haben tolle Stimmen und sind mit ihrer natürlichen Ausstrahlung eine echte Augenweide.

Jellina ist die Verträumte unter den drei Kids. Ihre große Leidenschaft ist das Singen und Tanzen. Sie verzaubert uns mit ihrer samtigen Stimme und ihrem engelhaften Aussehen. Sie hat einfach das gewisse Etwas. Marla ist die jüngste und quirligste im Trio. Sie tanzt begeistert Hip Hop und liebt es zu klettern. Ihre fröhliche Ausstrahlung und Stimme ist Lebensfreude pur. Und last but not least wäre da noch Analea. Sie ist das Power-Girl der drei Kids. Sie spielt in Kindermusicals und liebt es zu tanzen, was man in den Videos von Kidz’n Hits auch gut sehen kann. Ihre Stimme hat auch durch ihre Auftritte in Musicals viel Power und Ausdruck. Sie weiß halt wie es geht.

Jellina, Marla und Analea haben sich auf ihrem Debüt-Album „Kidz’n Hits Mega Party Vol. 1“ einiges vorgenommen und englischsprachige Hits wie „Supergirl“ (Alle Farben bzw. Rea Garvey), „Ferienzeit“ („Sugar“ - Robin Schulz), „Frieden“ („Faded“ - Alan Walker), „Fliegen“ („Perfect Strangers“ – Jonas Blue), „Erzähl mir Märchen“ („Please Tell Rosie“ – Alle Farben) und „Mein Lieblingspferd“ (Cheap Thrills - Sia) in Deutsch eingesungen. Aber auch deutsche Hits wie „Die immer lacht“ (Kerstin Ott), „Wird sind groß“ (Mark Foster), „Das Geschenk“ (Sportfreunde Stiller) oder „Glücklich wie die Kinder“ (Gestört aber Geil) wurden im Kidz’n Hits-Style neu interpretiert. Doch wer nun denkt, dass hier einfach nur gecovert wird, liegt falsch. Mit den Songs „Lieblingslied“, „Im Schrebergarten“, „Gute Freunde“ und „Partytime“ sind auch vier eigene Titel auf „Kidz’n Hits Mega Party Vol. 1“ zu finden, die das ganze kreative Potential der drei blutjungen Sängerinnen erkennen lassen. Neben den beachtlichen Gesangsleistungen des süßen Mädchen-Trios beeindruckt aber auch die ausgefeilte Produktion des renommierten Teams von Avenue Music (Martin, Giorgio, Gabi und Suna Koppehele). Alles passt zusammen und so entsteht ein Sound, der frisch, jung und absolut partytauglich ist.

Zum Thema Party: Auf „Mega Party Vol. 1 “ sind auch noch vier Karaoke-Titel zum Abfeiern und Spaß haben drauf. Hier kann also jedes Kind sein Talent – egal ob unter der Dusche, im Auto oder auf einer Party - auch selbst erproben!

Kidz’n Hits macht Spaß, Freude und Partylaune. Die Kids werden dieses Album lieben.

VÖ: 03.02.2017

