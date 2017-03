Kiesza meldet sich zurück: Die kanadische Singer-Songwriterin präsentiert das Video zu ihrem Track "Dearly Beloved" und schlägt damit ein neues Kapitel in ihrer Karriere auf. Über die Inspiration hinter dem Track erklärt die 27-Jährige: "Als meine beste Freundin vor eineinhalb Jahren starb, wurde mir ihre weiße Gitarre vermacht. Ich habe mir geschworen, dass ich sie nicht in der Ecke stehen lassen werde, wo sie einstaubt. Ich werde sie spielen - und das habe ich gemacht." So ist die Gitarre auch ein wichtiger Teil des neuen Videos, wie ihr hier sehen könnt. Ihr Debüt-Album "Sound Of A Woman" veröffentlichte Kiesza 2014.

Kiesza-Single "Dearly Beloved"

