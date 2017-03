Mit ihrer zweiten Single ist Kilian & Jo das gelungen, was viele Künstler erst nach Jahren schaffen: Das Produzentenduo hat für seinen Track "Suburbia" in der Heimat ihres schwedischen Feature-Sängers Erik Rapp die Gold-Marke geknackt. Nicht verwunderlich: Auf Spotify wurde "Suburbia" über 13 Millionen Mal gestreamt. Nun veröffentlichen die Berliner Jungs den Track in der Akustik Version und liefern das dazugehörige Video gleich mit.

"Suburbia" (Castle Version): Kilian & Jo spielen eine dezente Version des Tracks in romantischer Atmosphäre

Kilian & Jo und Sänger Erik Rapp befinden sich im Video "Suburbia" in einem Raum im Altbau-Stil: Zwei Meter hohe Decken, Parkett-Boden und vereinzelt blitzt die Backstein-Fassade hervor, wo die Tapete über die Jahre den Rückzug angetreten hat. Der Raum ist mit einem prunkvollen Kronleuchter, Portrait-Gemälden an den Wänden und Ledersesseln geschmückt. Mitten im Raum befindet sich ein großer Flügel, an dem Kilian sitzt. Hinter ihm bedient Jo die MIDIs. Und Erik Rapp steht mit Mikrofon am Kamin. In violett gehülltem Licht spielt und singt das Trio zusammen den Track "Suburbia" in diesem charmanten Raum ein.

Kilian & Jo Song "Suburbia" feat. Erik Rapp (Acoustic Version)

