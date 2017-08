Kim Churchill veröffentlicht mit dem Album "Weight_Falls"" den Nachfolger zu seinem Debütalbum "Silence/Win". Der australische Singer-Songwriter arbeitete 18 Monate an einem zweiten Album und entschließ sich dann kurzerhand, alle Songs über den Haufen zu werfen und das Songschreiben noch einmal von vorn zu beginnen. Und es sollte sich als richtige Entscheidung erweisen: innerhalb nur einer Woche hat Churchill ein neues Album auf seiner Gitarre konzipiert. Mithilfe des Produzenten und ARIA-Preisträger Ian Pritchett, der bereits mit Angus & Julia Stone zusammen arbeitete, machte er "Weight_Falls" zu einem Album über das Erwachsenwerden. Zeitgleich versprühen die Songs, Dank des Gitarrenspiels des Surfer-Boys, eine australische Leichtigkeit.

All diejenigen, denen Churchills Song "Window to the Sky" noch in den Ohren klingt, werden seine für ihn charakteristischen Elemente auf "Weight_Falls" wiedererkennen: Komplexe Gitarrenspuren, einprägsame Gesangsmelodien und ein mitreißendes Gefühl von Freiheit und Wärme. Die erste Single "Second Hand Car" präsentiert sich genau in dieser Manier: Retro-Klavier, pulsierende Gitarrenriffs und ein zum Singen einladender Refrain.

Das 14-starke Album "Weight_Falls" ist, im Vergleich zum Debütalbum, abenteuerlicher und unvorhersehbarer, was der Tatsache geschuldet ist, dass Churchill die vergangenen zwei Jahre einen aufregenden Lebensstil gepflegt hat. Auftritte auf dem Glastonbury Festival, Abenteuer in den peruanischen Anden oder auch an der Küste Sri Lankas haben den Sound des Albums geprägt.

Im November und Dezember wird Kim Churchill im Vorprogramm von Milky Chance durch Europa touren, bevor er im Frühjahr 2018 auf eigener Tour durch die Clubs Deutschlands ziehen wird.

