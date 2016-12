Am Freitag veröffentlichen K.I.Z. ihr Album "Hurra die Welt geht unter (Live aus der Wuhlheide)" inklusive DVD/Blu-Ray mit einem irren Mix aus Konzertfilm, Reportage, Dokumentation und Biografie. Ob Abrissparty, Parteitag der Taka Tuka Ultras oder dem K.I.Z. eigenen Weihnachtsmarkt, der am 20.12. im Hof des Berliner Clubs Musik & Frieden stattfindet, bei Veranstaltungen der Kannibalen in Zivil brennt die Hütte.



Erlebt K.I.Z. 2017 live auf Tour

Auch 2017 lassen die vier ihre treuen Anhänger deshalb nicht im Stich und kündigen die "Hurra die Welt geht immer noch unter" Tour an. Im Januar und Februar nächsten Jahres sind K.I.Z. in den Hallen Deutschlands, Österreichs und in der Schweiz unterwegs um neue Jünger hinzuzugewinnen und mit alten zu feiern. Das neue Livealbum bietet einen guten Vorgeschmack auf das, was einen auch 2017 bei einem K.I.Z. Konzert erwartet: ALLES.

Alle K.I.Z. Termine der "Hurra die Welt geht immer noch unter" Tour seht ihr hier im Überblick:

13.01.2017 Essen, Grugahalle

14.01.2017 Freiburg, Rothaus Arena

15.01.2017 Pratteln, Z7 (CH)

20.01.2017 Offenbach, Stadthalle

21.01.2017 Frankfurt, Jahrhunderthalle

22.01.2017 Rostock, Stadthalle

27.01.2017 Kiel, Sparkassen-Arena

28.01.2017 Kassel, Eissporthalle

03.02.2017 Zwickau, Stadthalle

04.02.2017 Regensburg, Donau-Arena

09.12.2017 Neu-Ulm, Ratiopharm Arena

10.12.2017 Innsbruck, Musichall (AU)

11.12.2017 St. Pölten, Warehouse (AU)