Nach ihrem letzten Song "Netzwerk (Falls Like Rain)" vor zwei Jahren präsentieren Klangkarussell nun ihre neue Single "Hey Maria". Nach unzähligen Auszeichnungen, ausverkauften Tourneen und einigen Nachahmern ihrer Musik war es nun Zeit für die Protagonisten der Sommer-Hymnen wieder auf den Plan zu treten.

Klangkarussell bleiben ihrem Sound mit "Hey Maria" treu

Wer ist diese Maria eigentlich? Ricky Martin schmachtete sie an, Santana widmete ihr einen Song, Scooter nahmen sie zum Anlass, ihr Faible für lauten Bass kundzutun und nun dreht sich also auch auf der neuen Single von Klangkarussell alles um ein Mädchen namens "Maria". Die Liebeserklärung im Song dürfte nicht nur der Besungenen gefallen, sondern auch all jenen, für die der atmosphärische Signature-Sound des Duos inzwischen obligatorisch zum Repertoire dazu gehört. Auch "Hey Maria", das sich zwischen Überschwänglichkeit und Melancholie bewegt, hat Ohrwurm-Charakter wie der erfolgreiche Track "Sonnentanz".

"Hey Maria" gibt Vorfreude auf das kommende Klangkarussell-Album

Klangkarussell verlängern mit "Hey Maria" die schönste Jahreszeit und konservieren den Rückblick auf den Sommer, selbst wenn sich dieser schon längst dem Ende neigt. Blicken wir jedoch nach vorne, können wir uns auf das freuen, was noch kommt: Das nächste Album von Klangkarussell steht bereits in den Startlöchern.