Nach ihren Überhits "Sonnentanz" und "Netzwerk" wartete Klangkarussells Fangemeinde schon ungeduldig auf eine Fortsetzung, die jetzt mit "Hey Maria" endlich abgeliefert wird. In üblicher Klangkarussell-Manier steht der nächste Riesenhit schon in den Startlöchern: Ein mitreißender Beat, eine eingängige Hook, die einem nicht mehr aus dem Kopf gehen will – was will man mehr. Seit dem Release vor gut einem Monat wurde "Hey Maria" über 1 Millionen Mal auf Spotify gestreamt. Nun präsentiert das Produzenten-Duo das Video zu "Hey Maria".

Klangkarussell lassen mit "Hey Maria" Tanzbeine schwingen

In dem Video zu "Hey Maria" gehen drei tanzwütige Amigos zum Song "Hey Maria" ab. Jedes Mal, wenn sie es hören, schwingen sie ihre Tanzbeine und legen eine beeindruckende Performance ab. Da wird schon mal der Billard-Kö niedergelegt und das Flirten mit vermeintlichen "Marias" beendet. "Hey Maria" bringt jeden Tanzmuffel zum Tanzen.