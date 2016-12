Nach "Hey Maria" veröffentlichen Klangkarussell heute gleich zwei neue Songs. Zum einen kommt die neue Single "In The Crowd Alone" heraus und zum anderen erhält "Hey Maria" im Parov Stelar Remix eine extra Portion Club Dance-Sound. Der österreichische Produzent Parov Stelar hat bereits Künstler wie Klingande, Lana del Rey und Lukas Graham geremixt. "In The Crowd Alone" kommt hingegen mit wenig Voices und einem elektronischen Klangteppich aus. Es gibt zwar noch keinen Termin, wann das neue Klangkarussell-Album erscheinen wird, aber mit ihren vorab veröffentlichten Tracks als Appetizer verkürzen sie uns die Wartezeit.

Klangkarussell Single "In The Crowd Alone"

▶ Bei Amazon

▶ Bei iTunes



▶ Bei Apple Music

▶ Bei Spotify

Klangkarussell Single "Hey Maria" (Parov Stelar Remix)

▶ Bei Amazon

▶ Bei iTunes



▶ Bei Apple Music

▶ Bei Spotify