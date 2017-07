Nur einen Monat nach der Veröffentlichung des Tracks "Time", präsentieren Klangkarussell eine weitere neue Single. Thematisch schließt das neue Stück an den Vorgänger an: "Circuits" spielt ebenso wie "Time" mit Naturmotiven und befindet sich mit seinen entspannten Beats und zarten Vocals klanglich ganz weit weg vom Alltag.

Tom Havelock liefert die Vocals für "Circuits"

Die Stimme, die den Song begleitet, dürfte Fans des Duos bekannt vorkommen: Der britische Singer und Soongwriter Tom Havelock war bereits auf zwei Singles der Debütplatte "Netzwerk" vertreten. Sowohl für den erfolgreichen Titeltrack "Netzwerk (Falls Like Rain)" als auch für den Song "Symmetrie" steuerte er die Vocals bei. Produziert wurde "Circuits" vom Londoner Ten Ven, der Klangkarussells tiefgehende Synthie-Beats und Drums in neuneinhalb Minuten Musik perfekt in Szene setzt.

Klangkarussell Song "Circuits"



