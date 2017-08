Tobias Rieser und Adrian Held alias Klangkarussell, melden sich in diesem Jahr mit drei Club-Tracks zurück: Nach den Singles "Time" und "Circuits" folgt mit "Good To Go" nun ein weiteres Stück. Die drei neuen Club-Songs setzen genau dort mit ihren deepen elektronischen Klängen an, wo das 2016 mit "Hey Maria" aufgehört hat und lassen Klangkarussels Leidenschaft für tiefe Technobeats wieder entflammen. Gleichzeitig sind die Tracks die ersten Vorboten für das zweite Klangkarussel Album nach ihrem Debut "Netzwerk", welches noch in diesem Jahr veröffentlicht werden soll.

Urbane Ästhetik trifft tanzende Menge: Das Video "Good To Go"

Dabei schaffen es die beiden, eine gelungene Mischung aus treibendem und entspanntem Sound zu kreieren. Im neuen Musikvideo "Good To Go" wird dieser Dualismus aufgegriffen: Der Clip, welcher auf der Tour des Duos in Columbien gedreht wurde, pendelt zwischen grafischen Schwarz-Weiß-Elementen und rauschendem Partymodus. Urbane Ästhetik während der Strophen wechselt mit bunten Slow-Motion Bildern im Refrain, die das österreichische DJ-Duo und seine Fans zeigen, die zusammren feiern und die Musik leben.

Klangkarussell Song "Good To Go"



