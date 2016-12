Im neuen Kleiner Rabe Socke-Hörspiel "Alles Verschenkt" wird es mit Geschichten von Schnee und Winter, der Freude des Schenkens und dem Weihnachtsmann ganz winterlich und weihnachtlich.

Alles festlich: Vier Folgen von Kleiner Rabe Socke für die Winterzeit

Weihnachtsmann sein? – "Das kann ich doch auch!", denkt sich der kleine Rabe Socke. So macht er sich gleich daran, alles aus seinem Rabennest zusammen zu suchen, um seine Freunde reichlich zu beschenken. Ob sie sich wohl freuen?

Doch bevor der Weihnachtsmann überhaupt kommt, müssen auch kleine Raben einen Wunschzettel ausfüllen und so beginnt unser Lieblingsrabe, seinen langen Zettel mit Wünschen zu füllen. In der Weihnachtszeit ist jedoch so viel zu tun, dass er glatt vergisst, ihn abzuschicken. Ob der Weihnachtsmann ihn trotzdem beschenkt und was genau sich Rabe Socke alles so gewünscht hat, erfahrt ihr in der zweiten Folge "Alles gebacken!".

Winterzeit bedeutet Spaß im Schnee und so baut sich der Rabe Socke einen Schneezwilling. Mit zu viel Sonne droht der Schneerabe zu schmelzen. Der Hase erklärt, wie Winter, Schnee und Sonne zusammenhängen.

In der vierten Folge "Alles Winter!" hat der kleine Rabe Socke eigentlich gar keine Lust mehr auf die kalte Jahreszeit. Ein Plan muss her! Eddie, der Bär, hat eine Idee und so versuchen beide, den Winter zu vertreiben.

Oliver Rohrbeck wird zum frechen Raben Socke



Einer der bekanntesten deutschen Synchronsprecher, Oliver Rohrbeck, leiht dem Raben Socke seit drei Folgen seine Stimme und löst damit den Hamburger Rapper Jan Delay ab. Oliver Rohrbeck ist die Stimme des ersten Detektivs Justus Jonas in der Europa-Hörspielserie "Die Drei ???" und auch deutsche Synchronstimme des Schauspielers Ben Stiller.

Alles verschenkt: Gewinnt drei Rabe Socke Hörspiel-Pakete

Für die perfekte Einstimmung auf den Winter verlosen wir drei Mal das neue rabenstarke Hörspiel "Alles verschenkt" im Paket mit den drei Rabe Socke CDs "Alles verzankt", "Alles Bitte - danke!" und "Alles vermurkst!" gesprochen von Oliver Rohrbeck.