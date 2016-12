KLIMA ist eine der spannendsten Entdeckungen in der deutschen Popszene. Das am 1. April 2016 erschienene Album „Irgendwann ist jetzt“ ist ein wundervoll geglücktes Stück Popmusik mit bezaubernden Melodien, einem sehr eigenen unter anderem von Folkeinflüssen geprägtem Sound, sowie Texten, die mit Glaubwürdigkeit, Intelligenz und Poesie unter die Haut gehen. KLIMA überzeugte dieses Jahr tausende PUR-Fans als Vorgruppe und Duett-Partner. Nun kommt die Band endlich auch auf eigene Tournee, um das aktuelle Album „Irgendwann ist jetzt“ live vorzustellen. Im Januar und Februar wird KLIMA elf Konzerte in Deutschland geben.

Die Tourdaten im Überblick

26.01.2017 Köln – Kulturkirche

27.01.2017 Aschaffenburg – Colos-Saal

28.01.2017 Stuttgart - clubCANN

29.01.2017 München – Ampere/Muffatwerk

31.01.2017 Frankfurt/Main – Nachtleben

01.02.2017 Leipzig – Täubchenthal

02.02.2017 Dresden – Puschkin Club

03.02.2017 Berlin – FRANNZ Club

05.02.2017 Hannover – Capitol

06.02.2017 Hamburg – Knust

07.02.2017 Heidelberg - Karlstorbahnhof

>> Tickets bei Eventim