Die aktuelle Single "Somewhere New" feat. M-22 von Melodic-House-Pionier Klingande ist seit seinem Release ein Hit: Der Track erreichte Gold-Status in Schweden und knapp 8 Millionen Streams bei Spotify innerhalb eines Monats. Getragen von einer gefühlvollen Frauenstimme und einer sanften Gitarrenmelodie, sorgen die softe Bassline und die Upbeat-Piano-Akkorde dafür, dass aus dem Original "Somewhere New" eine tanzbare aber trotzdem relaxte Version wird.

Remix EP "Somewhere New" kommt mit vier neuen Versionen

Nach dem Original und dem Extended Mix, begeistert das Remix-Package mit einem Mix von Solidisco. Das New Yorker Duo zieht das Tempo an, begleitet von markanten Drums und eingängigen Tonfolgen. Das österreichische Duo Naxxos hat einen etwas relaxteren Remix beigesteuert, voll von Synthie-Akkorden, während der befreundete französische Produzent Epic Empire Blechbläser-Akkorde für seine langsamere Version des Tracks einsetzt. Der Original-Feature-Gast M-22 rundet das Paket mit einem club-orientierten Remix ab.

Tracklist "Somewhere New" (Remix EP)

1. Somewhere New - Radio Edit

2. Somewhere New - Extended Mix

3. Somewhere New - Solidisco Remix

4. Somewhere New - Naxxos Remix

5. Somewhere New - Epic Empire Remix

6. Somewhere New - M-22 Club Edit

Klingande Remix EP "Somewhere New"

