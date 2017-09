Der französische Melodic House Pionier Klingande hat mit dem Song "Pumped Up" eine dynamische Neuinterpretation des Foster The People Hits "Pumped Up Kicks" aus dem Jahr 2010 veröffentlicht. Der Nachfolger des 2016 erschienenen Song "Somewhere New" feat. M-22 überzeugt mit heiteren Klavierakkorden, die dem Song seinen typischen Klingande Sound verleihen, und wird von einer zarten Melodie, sowie sanften, tropisch klingenden Bässen getragen.

Nach seinem großen Durchbruch mit dem Song "Jubel" hat Klingande die meiste Zeit dieses Jahres auf Tour verbracht, wo der House Produzent gemeinsam mit Musikern an Gitarre, Geige, Mundharmonika, Schlagzeug und Saxofon ein einzigartiges Live Erlebnis ablieferte.

Mit Auftritten als Support von David Guetta bei diversen Festivals wie dem Tomorrowland, zählt 2017 zweifelsohne zu den ereignisreichsten Jahren seiner Karriere. Klingande ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Vollblut-Musiker, der mit Leidenschaft und Hingabe außergewöhnliche und faszinierende Klangwelten erschafft. Mit "Pumped Up" bleibt er ganz dieser Linie treu.</p