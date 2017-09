Mit sonnengetränkten Bildern von weiten Straßen, Küsten und einem Trip mit dem Cabrio liefert Klingande nun das Gute-Laune Video "Pumped Up". Der französische Produzent hat mit dem Song "Pumped Up" eine dynamische Neuinterpretation des Foster The People Hits "Pumped Up Kicks" aus dem Jahr 2010 veröffentlicht.

Der Nachfolger des 2016 erschienenen Song "Somewhere New" feat. M-22 überzeugt mit heiteren Klavierakkorden, die dem Song seinen typischen Klingande Sound verleihen, und wird von einer zarten Melodie, sowie sanften, tropisch klingenden Bässen getragen.