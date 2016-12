Der erfolgreichste Newcomer 2016 mit neuem Album und erstmals auf Tournee!

Florian Silbereisen, Jan Smit und Christoff sind KLUBBB3! Die internationale Schlagerband bekennt sich seit Anfang des Jahres zum "unzensierten Schlager" – zum Mitsingen und Mitfeiern! Dass man als Schlager-Newcomer im ersten Jahr mit so viel Spaß auch noch so viel Erfolg haben kann, damit hat niemand gerechnet. Schon in der ersten Woche stürmt das Debutalbum "Vorsicht unzensiert!" auf Anhieb die internationalen Album-Charts – in fünf Ländern gleichzeitig! Acht Wochen hält sich "Vorsicht unzensiert!" in den Deutschen Top 10 – länger als jeder andere Newcomer in diesem Jahr! In den offiziellen Deutschen Schlager-Charts belegen die Newcomer fünf Mal Platz eins! Online ist "Vorsicht unzensiert!" in den Schlager-Charts aller maßgeblichen Verkaufsportale wie amazon, Weltbild und iTunes sofort auf der Pole-Position eingestiegen!

Die Schlager-Sensation ist schließlich perfekt, als es nur 124 Tage nach Veröffentlichung heißt: GOLD für „Vorsicht unzensiert!“. So schnell hat 2016 kein anderer neuer Schlager-Act Gold-Status erreicht! Während das Debutalbum geradewegs Platin-Status ansteuert, geht die internationale Schlagerband erneut ins Tonstudio. Das Ergebnis steht seit heute in den CD-Regalen: "Vorsicht unzensiert!" – GOLD EDITION.

Die Debut-Single "Du schaffst das schon" erscheint hier in zwei ganz neuen Versionen: als zünftiger Oktoberfest-Mix und als internationale Version auf deutsch, holländisch und flämisch. Für volle Tanzflächen auf jeder Party sorgt KLUBBB3 mit zwei Medleys aus Songs der Kult-Bands Die Flippers und Dschinghis Khan. Von "Moskau" bis "Hadschi Halef Omar", von "Lotosblume" bis "Die rote Sonne von Barbados" haben die Drei alle Hits der beiden legendären Gruppen im eigenen modernen KLUBBB3-Stil eingesungen. Zu den vier neuen Tracks gesellt sich eine Bonus-DVD mit exklusivem Video-Content: u.a. in Form der TV-Dokumentation "Schlager ist geil – Unterwegs mit KLUBBB3".

Und eine weitere Neuigkeit freut alle KLUBBB3-Fans genauso sehr wie die drei Freunde selbst: KLUBBB3 geht 2017 das erste Mal auf große Tournee! Florian Silbereisen präsentiert DAS GROSSE SCHLAGERFEST – DIE PARTY DES JAHRES! Von März bis Mai sorgt KLUBBB3 für ausgelassene Party-Stimmung. Unter dem Motto "Jetzt geht´s richtig los!" ist in 30 Städten Deutschlands, Österreichs und Belgiens Mitsingen und Mitfeiern nicht nur erlaubt, sondern ausdrücklich erwünscht!

KLUBBB3 - Das Album "Vorsicht unzensiert!" – GOLD EDITION wird am 7. Oktober 2016 veröffentlicht.

Bonus Tracks:

1. Du schaffst das schon – Oktoberfest-Mix

2. Du schaffst das schon – International

3. Flippers-Party

4. Die Dschinghis Khan-Hoh-Hah-Hey-Hits

Bonus DVD

1. Schlager ist geil – Unterwegs mit KLUBBB3

2. Flippers-Party

KLUBBB3 auf Tournee:

DAS GROSSE SCHLAGERFEST – DIE PARTY DES JAHRES! – präsentiert von Florian Silbereisen

08.03.2017 Hof/Saale, Freiheitshalle

09.03.2017 Leipzig, Arena

10.03.2017 Hannover, Swiss Life Hall

11.03.2017 Riesa, SACHSENarena

12.03.2017 Hamburg, Barclaycard Arena

13.03.2017 Münster, Messe und Congress Centrum Halle Münsterland - Congress Saal

14.03.2017 Schwerin, Sport- und Kongresshalle

15.03.2017 Rostock, Stadthalle

17.03.2017 Trier, Arena Trier

18.03.2017 Köln, LANXESS Arena

19.03.2017 Halle/Westfalen, GERRY WEBER STADION

05.04.2017 Braunschweig, Volkswagen Halle

06.04.2017 Regensburg, Donau Arena

08.04.2017 Wien, Wiener Stadthalle

09.04.2017 Passau, Dreiländerhalle

11.04.2017 Nürnberg, Frankenhalle

12.04.2017 Kempten, bigBOX Allgäu

13.04.2017 Saarbrücken, Saarlandhalle

14.04.2017 Merksem (Anvers/Antwerpen), Lotto Arena Antwerps

19.04.2017 Chemnitz, Chemnitz Arena

20.04.2017 Berlin, Mercedes-Benz Arena

21.04.2017 Magdeburg, GETEC Arena

22.04.2017 Frankfurt am Main, Festhalle Frankfurt

23.04.2017 Erfurt, Messe

24.04.2017 Kiel, Sparkassen-Arena Kiel

01.05.2017 Ingolstadt, Saturn Arena

02.05.2017 Freiburg, Rothaus-Arena

03.05.2017 Neu-Ulm, Ratiopharm Arena

05.05.2017 Stuttgart, Hanns-Martin-Schleyer-Halle

06.05.2017 Oberhausen, König-Pilsener-ARENA