„Jetzt geht’s richtig los!“ heißt das neue Album von KLUBBB3 und das ist auch gleich Motto des aktuellen deutschen Charteinstiegs. Denn der Nachfolger des erfolgreichen Debüts „Vorsicht unzensiert!“, das mittlerweile Goldstatus in Deutschland, Belgien und Österreich erreicht hat, steigt sensationell auf Platz 1 in die Offiziellen Deutschen Album-Charts ein. Gerade erst ist der Applaus des Auftritts in der Silbereisen Show „Schlagerchampions – Das große Fest der Besten“ verhallt, hat das fantastische Schlager-Trio schon wieder die Herzen der Schlagerfans im Sturm erobert. Die Freude des internationalen Star-Trios bestehend aus Florian Silbereisen, Jan Smit und Christoff ist jedenfalls riesengroß! Genauso ausgelassen ist die Feierlaune natürlich auch beim Label Electrola, bei Unikat Music und beim RTL Kooperationspartner Music for Millions.

Inhaltlich schließt das neue Album nahtlos an das Erste an. Mitsingen und Mitfeiern ist nicht nur erlaubt, sondern ausdrücklich erwünscht! Flippers-Hit-Komponist Uwe Busse und der derzeit wahrscheinlich erfolgreichste Schlager-Texter Tobias Reitz liefern dafür wieder kompromisslose Schlager. KLUBBB3 haben mit ihrer Idee die neue „Lust auf Schlager“ beim Publikum geweckt. Gefeiert wird generationsübergreifend im unverwechselbaren und einmaligen KLUBBB3-Sound – mit viel Druck und Energie!

Im Frühjahr 2017 geht es für KLUBBB3 in der von Florian Silbereisen präsentierten Live-Show DAS GROSSE SCHLAGERFEST zum ersten Mal auf große Tournee. In 30 Städten Deutschlands, Österreichs und Belgiens laden KLUBBB3 zur PARTY DES JAHRES ein. Das neue Album, die erste große gemeinsame Tournee... KLUBBB3 hat nach dem grandiosen Charteinstieg jetzt richtig Lust zu feiern und verspricht allen, die darauf genauso Lust haben: “Jetzt geht’s richtig los!”

Jörg Hellwig (MD Electrola) dazu: „KLUBBB3 ist mittlerweile eine Erfolgsgeschichte, die ihresgleichen sucht. Vom Start weg konnte KLUBBB3 die Schlagerfans mit ihrem „unzensierten Schlager“ überzeugen. Dass dieser Erfolg beim zweiten Album weitergeht bzw. mit dem Charteinstieg jetzt sogar noch getoppt werden konnte, erfüllt uns alle mit Freude und natürlich auch mit Stolz. Wir sind überglücklich, mit diesem tollen KLUBBB3 Erfolg in das neue Jahr gestartet zu sein“.

Uli Mücke (Labelhead Music for Millions, Mediengruppe RTL Deutschland) dazu: "Das zweite Album direkt auf Platz #1 der Charts ist der Traum einer jeden Musikerkarriere und steht für Nachhaltigkeit. Das Zusammenspiel von Electrola, Jürgens & Partner, Unikat Music, Semmel Concerts und Music for Millions war dabei spielentscheidend."