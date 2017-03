„Jetzt geht’s richtig los!“ eroberte auf Anhieb Platz 1 der Offiziellen Deutschen Album-Charts. In den Offiziellen Deutschen Top 20 Schlager-Charts schaffte das neue Album von KLUBBB3 ebenfalls Platz 1. Doch auch international ist „Jetzt geht’s richtig los!“ mit vier weiteren Charteinstiegen ein absoluter Renner: In Österreich (2), Belgien (6) und der Schweiz (3) ist das Album sogar in die jeweiligen Top 10 der Album-Charts geschossen. In den Niederlanden landete „Jetzt geht’s richtig los!“ auf Rang 34. Speziell in Belgien und den Niederlanden ist ein Chartentry für ein deutschsprachiges Album dabei immer noch eine echte Sensation.

Das neue Album „Jetzt geht’s richtig los!“ schließt nahtlos an das Erste an: Mitsingen und Mitfeiern ist nicht nur erlaubt, sondern ausdrücklich erwünscht! KLUBBB3 haben mit ihrer Idee die neue „Lust auf Schlager“ beim Publikum nun auch international geweckt. Gefeiert wird generationsübergreifend im unverwechselbaren und einmaligen KLUBBB3-Sound – mit viel Druck und Energie! Nicht unerwähnt bleiben sollte an dieser Stelle auch das erfolgreiche Joint Venture der Electrola und dem Vertragspartner Unikat Music, dem RTL Label Music For Millions und dem Konzertveranstalter Semmel Concerts - eine Kooperation, die sich als äußerst schlagkräftig erweist.

Im Frühjahr 2017 geht es für KLUBBB3 in der von Florian Silbereisen präsentierten Live-Show DAS GROSSE SCHLAGERFEST zum ersten Mal auf große Tournee. In 30 Städten Deutschlands, Österreichs und Belgiens laden KLUBBB3 zur PARTY DES JAHRES ein.