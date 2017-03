Große Freude bei der international erfolgreichen Schlagerband KLUBBB3! Denn jetzt kommen die Erfolgsmeldungen Schlag auf Schlag: Am vergangenen Samstag wurden KLUBBB3 während der Eurovisionsshow „Schlagercountdown – Das große Premierenfest" (ARD/ORF) mit Platin für ihr Debüt-Album „Vorsicht unzensiert!“ und nach nur 76 Tagen mit Gold für ihr aktuelles Album „Jetzt geht’s richtig los!“ überrascht. Übergeben wurden die Auszeichnungen in der Show von Fürstin Gloria von Thurn und Taxis, die zuvor bei der TV-Premiere der neuen Single „Märchenprinzen“ als Überraschungsgast mitsang. Jan Smit, Florian Silbereisen und Christoff zeigten sich gerührt und bedankten sich bei ihren Fans, die diesen Triumph des „unzensierten Schlagers“ erst möglich gemacht haben. Kein anderes 2016 veröffentlichtes Album hielt sich mit 39 Wochen länger in den Jahrescharts als „Vorsicht unzensiert!“.



KLUBBB3 haben zurzeit wirklich jede Menge Gründe zum Feiern: Die vielerorts ausverkaufte und hochgelobte Florian Silbereisen-Tournee 2017 „Das große Schlagerfest – die Party des Jahres“, in der KLUBBB3 eine herausragende Rolle spielen.* Auch das neue Gold-Album „Jetzt geht’s richtig los“ sorgte vom Start weg für Furore und stieg Anfang des Jahres in den Offiziellen Albumcharts gleich auf die 1 ein. Im Januar war der Tonträger das mit Abstand meistverkaufte Album in Deutschland. Für den diesjährigen ECHO ist das Erfolgstrio in der Kategorie „Schlager“ nominiert. Noch nie zuvor war es einem Schlageract in Deutschland gelungen, innerhalb nur eines Jahres zwei Studioalben in den Top 5 der Charts zu platzieren.



Jörg Hellwig (MD ELECTROLA) dazu: „Dass KLUBBB3 mit ihrem Debüt jetzt Platinstatus erreicht haben, ist das Ergebnis aufrichtiger Liebe zum deutschen Schlager, die auf das Publikum sofort überspringt. Die fröhliche und unbeschwerte Strahlkraft dieser Musik bündelt sich zu einer der größten Erfolgsgeschichten dieses Jahres. Zusammen mit unseren Partnern von Unikat, Music for Millions und Jürgens & Partner ist in allen Bereichen erstklassige Arbeit geleistet worden.“





Auf dem Bild von l.n.r.: Florian Silbereisen, Jan Smit, Fürstin Gloria von Thurn und Taxis, Christoff