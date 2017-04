KLUBBB3 ist am Ostersonntag in der Jubiläumsfolge von „Das Traumschiff“ zu sehen! Als erste Band überhaupt sind KLUBBB3 nicht nur auf der Bühne des Traumschiffes zu sehen, sondern schlüpfen zum 35-jährigen Jubiläum der ZDF-Erfolgsserie sogar in eigene Rollen und stellen damit auch ihre schauspielerischen Qualitäten unter Beweis.

Der Grund für die Dreharbeiten mit KLUBBB3 ist gewissermaßen die Einlösung eines alten Versprechens: Florian Silbereisen versprach dem verstorbenen „Traumschiff“-Produzenten Wolfgang Rademann in einem sehr privaten Rahmen, dass er einmal mitspielen werde. Als dann vor einigen Monaten die Anfrage kam, mussten die drei Jungs nicht lange überlegen. Vollends begeistert von den Dreharbeiten auf hoher See wurde anschließend der Titel „Auf dem Traumschiff“ aufgenommen, der auf dem aktuellen Gold- und Nr.1-Album „Jetzt geht´s richtig los!“ von KLUBBB3 zu hören ist.

Ostersonntag heißt es nun „Ahoi, Herr Kapitän“ wenn KLUBBB3 auf dem ZDF-„Traumschiff“ einchecken und gemeinsam mit Kapitän Victor Burger (Sascha Hehn) über die Meere schippern. Die internationale Schlagerband spielt auf dem Traumschiff drei Angestellte der MS Amadea, die im Schiffsrumpf versteckt ihre Gesangskünste zeigen. Diese bleiben aber nicht lange verborgen, da sie von Kreuzfahrtdirektor Oskar Schifferle, gespielt von Harald Schmidt, entdeckt werden. Als ein Show-Act ausfällt, kommt die Gesangsentdeckung gerade recht. Die drei werden spontan als Ersatz engagiert…

TV-TIPP: „Das Traumschiff: Tansania“ mit KLUBBB3

Ostersonntag, 20:15 Uhr, ZDF

>>Teaser-Video bei YouTube ansehen