Das Leben tanzt Sirtaki! Die Sommer-Single der internationalen Schlagerband Klubbb3 füllt die Tanzflächen der Sommer-Schlagerpartys: Mit virtuos gespielten Bouzouki-Klängen erinnert die neue Single an Griechenlands heiße Sommernächte. Der Liedtext ist eingehend – zum Mitsingen und Mitfeiern! Und nicht nur das: Mit dem Refrain „Einmal links, einmal rechts, einmal vor und zurück...“ liefert der neue Hit gleich die Tanzanleitung mit. „Das Leben tanzt Sirtakti“ ist der neue Klubbb3-Schlager aus dem Goldalbum „Jetzt geht’s richtig los!“ mit hundertprozentiger Mitmach-Garantie!

Das Erfolgsalbum „Jetzt geht’s richtig los!“ von Florian Silbereisen, Jan Smit und Christoff stieg Anfang des Jahres in den Offiziellen Albumcharts direkt auf die 1 ein. Im Januar war der Tonträger das mit Abstand meistverkaufte Album in Deutschland. Noch nie zuvor war es einer Schlagerband in Deutschland gelungen, innerhalb nur eines Jahres zwei Studioalben in den Top 5 der Charts zu platzieren. Und die Rekordjagd geht weiter: Kein anderes in diesem Jahr veröffentlichtes Album hielt sich bisher länger in den Offiziellen Deutschen Charts als „Jetzt geht’s richtig los!“ – Das KLUBBB3-Album ist seit 29 Wochen ununterbrochen in den Charts.

KLUBBB3 - DAS LEBEN TANZT SIRTAKI