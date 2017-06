Erlebt die Abenteuer aus "König der Piraten" mit Hörbüchern und der Musik von Santiano

Geht auf große Fahrt in den zwei brandneuen Hörbuchfolgen von "König der Piraten" nach den gleichnamigen Büchern von Lukas Hainer und dem Titelsong "Volle Fahrt" von Santiano. Mit ihrer Musik begeisterte Santiano schon mit drei Nummer-1 Alben und ausverkauften Tourneen. Ihren kleinen Fans schenken Santiano jetzt eine neue Welt voller Abenteuer und Geschichten: Die Welt des "König der Piraten".

Lukas Hainer hat in der Vergangenheit bereits an zahlreichen Songs der Band Santiano mitgearbeitet. Nun haben sich Autor und Band erneut für die Hörbuchfassung von "König der Piraten" zusammengetan. Mit ihrem Song "Volle Fahrt" steuern Santiano die musikalische Untermalung zur spannenden Geschichte um Freddy und seine Piratenabenteuer bei. Mit David Nathan (u.a. Synchronstimme von Johnny Depp) konnte ein Sprecher gewonnen werden, der die Welt der Piraten perfekt interpretiert.

Der Junge Freddy trifft in der Hafenschenke seiner Mutter auf den Seebären Kork. Dieser zeigt ihm ein Schreiben des Kaisers, der denjenigen zum "König der Piraten" ernennen will, der ihm alle Schätze der sieben Meere bringt! Doch Freddy wünscht sich etwas ganz anderes: endlich seinen verlorenen Vater, den Piratenkapitän "Fliegender Finn", zu finden. Er heuert als Schiffsjunge an und begibt sich auf das größte Abenteuer seines Lebens. Wie auf magische Weise scheint Freddy mit dem Wind verbunden zu sein und macht seinem Vater alle Ehre. Die Reise führt Freddy und den geheimnisvollen Kork bis in die Südsee. Ihnen stehen gefährliche Säbelduelle und sogar eine Seeschlacht in den Eismeeren bevor, sie treffen auf neue Freunde und Feinde, doch wer wird am Ende "König der Piraten"?